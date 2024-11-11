Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7064 Качканар — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:53
3 ч. 53 мин.
10:46
8
Маршрут следования поезда 7064 Качканар — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Качканар — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Качканар
06:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гороблагодатская
07:51
07:52
49 км.
0 ч. 58 мин.
Баранчинская
08:00
08:01
58 км.
1 ч. 7 мин.
Нижний Тагил
08:36
08:51
92 км.
1 ч. 43 мин.
Невьянск
09:26
09:27
139 км.
2 ч. 33 мин.
Верх-Нейвинск
09:47
09:49
165 км.
2 ч. 54 мин.
Виз
10:40
10:41
216 км.
3 ч. 47 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:46
218 км.
3 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Качканар → Екатеринбург Распечатать расписание поезда