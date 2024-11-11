08:53
3 ч. 45 мин.
12:38
8
Маршрут следования поезда 7065 Екатеринбург — Качканар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Качканар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
08:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виз
08:57
08:58
2 км.
0 ч. 4 мин.
Верх-Нейвинск
09:51
09:53
53 км.
0 ч. 58 мин.
Невьянск
10:12
10:13
79 км.
1 ч. 19 мин.
Нижний Тагил
10:48
10:53
126 км.
1 ч. 55 мин.
Баранчинская
11:30
11:31
160 км.
2 ч. 37 мин.
Гороблагодатская
11:39
11:40
169 км.
2 ч. 46 мин.
Качканар
12:38
218 км.
3 ч. 45 мин.
