Маршрут следования и продажа билетов
12:38
3 ч. 42 мин.
16:20

Маршрут следования поезда 7067 Екатеринбург — Качканар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Качканар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
12:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виз
12:41
12:42
2 км.
0 ч. 3 мин.
Верх-Нейвинск
13:35
13:37
53 км.
0 ч. 57 мин.
Невьянск
13:56
13:57
79 км.
1 ч. 18 мин.
Нижний Тагил
14:31
14:36
126 км.
1 ч. 53 мин.
Баранчинская
15:12
15:13
160 км.
2 ч. 34 мин.
Гороблагодатская
15:21
15:22
169 км.
2 ч. 43 мин.
Качканар
16:20
218 км.
3 ч. 42 мин.
