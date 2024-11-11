Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7069 Екатеринбург — Качканар. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:15
4 ч. 0 мин.
21:15
8
Маршрут следования поезда 7069 Екатеринбург — Качканар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Качканар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виз
17:18
17:19
2 км.
0 ч. 3 мин.
Верх-Нейвинск
18:12
18:13
53 км.
0 ч. 57 мин.
Невьянск
18:32
18:33
79 км.
1 ч. 17 мин.
Нижний Тагил
19:08
19:23
126 км.
1 ч. 53 мин.
Баранчинская
20:02
20:03
160 км.
2 ч. 47 мин.
Гороблагодатская
20:12
20:13
169 км.
2 ч. 57 мин.
Качканар
21:15
218 км.
4 ч. 0 мин.
