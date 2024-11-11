12:52
4 ч. 0 мин.
16:52
Маршрут следования поезда 7070 Качканар — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Качканар — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Качканар
12:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гороблагодатская
13:47
13:48
49 км.
0 ч. 55 мин.
Баранчинская
13:56
13:57
58 км.
1 ч. 4 мин.
Нижний Тагил
14:32
14:57
92 км.
1 ч. 40 мин.
Невьянск
15:32
15:33
139 км.
2 ч. 40 мин.
Верх-Нейвинск
15:53
15:55
165 км.
3 ч. 1 мин.
Виз
16:46
16:47
216 км.
3 ч. 54 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
16:52
218 км.
4 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Качканар → Екатеринбург Распечатать расписание поезда