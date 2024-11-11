Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7076 Бокситы — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:21
7 ч. 53 мин.
07:14
Маршрут следования поезда 7076 Бокситы — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бокситы — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бокситы
23:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лесная Волчанка
23:46
23:47
21 км.
0 ч. 25 мин.
Краснотурьинская
00:10
00:12
39 км.
0 ч. 49 мин.
Красный Железняк
00:24
00:25
49 км.
1 ч. 3 мин.
Серов
01:00
01:15
67 км.
1 ч. 39 мин.
Дровяное
01:36
01:37
85 км.
2 ч. 15 мин.
Лобва
02:00
02:01
112 км.
2 ч. 39 мин.
Ляля
02:16
02:17
127 км.
2 ч. 55 мин.
Верхотурье
02:31
02:32
146 км.
3 ч. 10 мин.
Выя
03:14
03:15
200 км.
3 ч. 53 мин.
Верхняя
03:39
03:40
225 км.
4 ч. 18 мин.
Кушва
03:54
03:55
236 км.
4 ч. 33 мин.
Гороблагодатская
03:59
04:00
238 км.
4 ч. 38 мин.
Баранчинская
04:08
04:09
247 км.
4 ч. 47 мин.
Нижний Тагил
04:43
05:08
281 км.
5 ч. 22 мин.
Невьянск
05:49
05:50
328 км.
6 ч. 28 мин.
Верх-Нейвинск
06:11
06:13
354 км.
6 ч. 50 мин.
Виз
07:08
07:09
405 км.
7 ч. 47 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:14
407 км.
7 ч. 53 мин.
