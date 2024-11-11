Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7078 Карпинск — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
12:57
7 ч. 13 мин.
20:10
18
Маршрут следования поезда 7078 Карпинск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карпинск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карпинск
12:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Железняк
13:19
13:20
17 км.
0 ч. 22 мин.
Серов
13:55
14:09
35 км.
0 ч. 58 мин.
Дровяное
14:31
14:32
53 км.
1 ч. 34 мин.
Лобва
14:59
15:00
80 км.
2 ч. 2 мин.
Ляля
15:15
15:16
95 км.
2 ч. 18 мин.
Верхотурье
15:29
15:32
114 км.
2 ч. 32 мин.
Выя
16:21
16:22
168 км.
3 ч. 24 мин.
Верхняя
16:49
16:50
193 км.
3 ч. 52 мин.
Кушва
17:11
17:12
204 км.
4 ч. 14 мин.
Гороблагодатская
17:17
17:18
206 км.
4 ч. 20 мин.
Баранчинская
17:26
17:27
215 км.
4 ч. 29 мин.
Смычка
17:56
17:57
246 км.
4 ч. 59 мин.
Нижний Тагил
18:03
18:08
249 км.
5 ч. 6 мин.
Невьянск
18:44
18:45
296 км.
5 ч. 47 мин.
Верх-Нейвинск
19:06
19:07
322 км.
6 ч. 9 мин.
Виз
20:04
20:05
373 км.
7 ч. 7 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:10
375 км.
7 ч. 13 мин.
