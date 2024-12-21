Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 709Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:10
2 ч. 59 мин.
18:09
4
Маршрут следования поезда 709Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жлобин
15:59
16:00
82 км.
0 ч. 49 мин.
Бобруйск
16:41
16:42
144 км.
1 ч. 31 мин.
Минск
Пассажирский
18:09
281 км.
2 ч. 59 мин.
