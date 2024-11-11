Маршрут следования поезда 7111 Воронеж — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
06:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Касторная-Новая
07:53
07:54
75 км.
1 ч. 5 мин.
Старый Оскол
08:37
08:38
130 км.
1 ч. 49 мин.
Губкин
Пассажирский
09:02
09:03
151 км.
2 ч. 14 мин.
Кривецкая
09:35
09:36
184 км.
2 ч. 47 мин.
Сараевка
09:55
09:56
204 км.
3 ч. 7 мин.
Ржава
10:07
10:08
215 км.
3 ч. 19 мин.
Музейный Комплекс
10:25
10:26
236 км.
3 ч. 37 мин.
Прохоровка
10:29
10:30
237 км.
3 ч. 41 мин.
Белгород
11:08
286 км.
4 ч. 20 мин.
