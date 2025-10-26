Маршрут следования и продажа билетов
02:36
6 ч. 11 мин.
08:47
Маршрут следования поезда 7113 Егоршино — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Егоршино — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Егоршино
02:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Незевай
02:53
02:54
14 км.
0 ч. 17 мин.
Самоцвет
03:10
03:11
26 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 125км
03:46
03:47
27 км.
1 ч. 10 мин.
Алапаевск
03:52
04:01
28 км.
1 ч. 16 мин.
Задание
04:21
04:22
45 км.
1 ч. 45 мин.
Ясашная
04:39
04:40
58 км.
2 ч. 3 мин.
Нижняя Салда
05:14
05:15
87 км.
2 ч. 38 мин.
Моховой
05:23
05:27
93 км.
2 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 42км
05:34
05:36
98 км.
2 ч. 58 мин.
Верхняя Салда
05:39
05:40
100 км.
3 ч. 3 мин.
Ива
05:50
05:51
109 км.
3 ч. 14 мин.
Салка
05:59
06:00
116 км.
3 ч. 23 мин.
Вагонозавод
06:10
06:11
127 км.
3 ч. 34 мин.
Завязовская
06:17
06:18
131 км.
3 ч. 41 мин.
Смычка
06:27
06:28
133 км.
3 ч. 51 мин.
Нижний Тагил
06:35
06:38
136 км.
3 ч. 59 мин.
Невьянск
07:15
07:16
183 км.
4 ч. 39 мин.
Верх-Нейвинск
07:36
07:38
209 км.
5 ч. 0 мин.
Виз
08:40
08:41
260 км.
6 ч. 4 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:47
262 км.
6 ч. 11 мин.
