Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7114 Белгород — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
06:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
07:31
07:32
49 км.
0 ч. 38 мин.
Ржава
07:50
07:51
71 км.
0 ч. 57 мин.
Кривецкая
08:16
08:17
99 км.
1 ч. 23 мин.
Губкин
Пассажирский
08:49
08:50
132 км.
1 ч. 56 мин.
Старый Оскол
09:15
09:16
153 км.
2 ч. 22 мин.
Касторная-Новая
10:00
10:01
208 км.
3 ч. 7 мин.
Воронеж 1
11:08
283 км.
4 ч. 15 мин.
