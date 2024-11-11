Расписание поезда Белгород — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
18:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
18:49
18:50
49 км.
0 ч. 38 мин.
Ржава
19:08
19:09
71 км.
0 ч. 57 мин.
Сараевка
19:18
19:19
82 км.
1 ч. 7 мин.
Кривецкая
19:34
19:35
102 км.
1 ч. 23 мин.
Губкин
Пассажирский
20:07
20:08
135 км.
1 ч. 56 мин.
Старый Оскол
20:33
20:34
156 км.
2 ч. 22 мин.
Касторная-Новая
21:17
21:18
211 км.
3 ч. 6 мин.
Воронеж 1
22:22
286 км.
4 ч. 11 мин.
