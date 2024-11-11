Маршрут следования поезда 7127 Воронеж — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
13:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Касторная-Новая
14:40
14:41
75 км.
1 ч. 5 мин.
Старый Оскол
15:24
15:25
130 км.
1 ч. 49 мин.
Губкин
Пассажирский
15:49
15:50
151 км.
2 ч. 14 мин.
Кривецкая
16:22
16:23
184 км.
2 ч. 47 мин.
Сараевка
16:42
16:43
204 км.
3 ч. 7 мин.
Ржава
16:55
16:56
215 км.
3 ч. 20 мин.
Музейный Комплекс
17:13
17:14
236 км.
3 ч. 38 мин.
Прохоровка
17:17
17:18
237 км.
3 ч. 42 мин.
Белгород
17:56
286 км.
4 ч. 21 мин.
