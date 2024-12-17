Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 715Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:05
3 ч. 16 мин.
22:21
7
Маршрут следования поезда 715Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
19:35
19:36
42 км.
0 ч. 30 мин.
Жлобин
19:59
20:00
82 км.
0 ч. 54 мин.
Красный Берег
20:16
20:17
100 км.
1 ч. 11 мин.
Бобруйск
20:45
20:47
144 км.
1 ч. 40 мин.
Осиповичи 1
21:16
21:17
184 км.
2 ч. 11 мин.
Минск
Пассажирский
22:21
281 км.
3 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Гомель (Беларусь) → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда