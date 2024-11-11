Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7193 Москва — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
21:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:16
21:17
2 км.
0 ч. 3 мин.
Нижегородская
21:25
21:27
7 км.
0 ч. 12 мин.
Железнодорожная
21:46
21:47
24 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
22:06
22:06
52 км.
0 ч. 53 мин.
Павловский Посад
22:16
22:17
65 км.
1 ч. 3 мин.
Орехово-Зуево
22:31
22:32
83 км.
1 ч. 18 мин.
Покров
22:44
22:45
101 км.
1 ч. 31 мин.
Петушки
22:57
22:58
116 км.
1 ч. 44 мин.
Костерево
23:06
23:07
125 км.
1 ч. 53 мин.
Болдино
23:13
23:14
132 км.
2 ч. 0 мин.
Сушнево
23:18
23:19
134 км.
2 ч. 5 мин.
Ундол
23:28
23:29
148 км.
2 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 170км
23:35
23:36
157 км.
2 ч. 22 мин.
Колокша
23:40
23:41
160 км.
2 ч. 27 мин.
Юрьевец
23:46
23:47
166 км.
2 ч. 33 мин.
Владимир
23:56
175 км.
2 ч. 43 мин.
