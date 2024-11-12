Маршрут следования поезда 7195 Владимир — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
06:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юрьевец
06:17
06:18
9 км.
0 ч. 8 мин.
Колокша
06:23
06:24
15 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 170км
06:27
06:28
18 км.
0 ч. 18 мин.
Ундол
06:35
06:36
27 км.
0 ч. 26 мин.
Сушнево
06:45
06:46
41 км.
0 ч. 36 мин.
Болдино
06:50
06:51
43 км.
0 ч. 41 мин.
Костерево
06:57
06:58
50 км.
0 ч. 48 мин.
Петушки
07:05
07:06
59 км.
0 ч. 56 мин.
Покров
07:16
07:17
74 км.
1 ч. 7 мин.
Орехово-Зуево
07:30
07:31
92 км.
1 ч. 21 мин.
Павловский Посад
07:45
07:46
110 км.
1 ч. 36 мин.
Фрязево
07:57
07:58
123 км.
1 ч. 48 мин.
Железнодорожная
08:24
08:25
151 км.
2 ч. 15 мин.
Нижегородская
08:38
08:39
168 км.
2 ч. 29 мин.
Москва
Курский Вокзал
08:47
08:48
173 км.
2 ч. 38 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
08:52
175 км.
2 ч. 44 мин.
