Поезд 7254 Екатеринбург — Богандинская

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:55

Екатеринбург

7 ч. 29 мин.

18:24

Богандинская

67

Маршрут следования поезда 7254 Екатеринбург — Богандинская на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Богандинская с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

10:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Первомайская

10:59

1 мин.

11:00

2 км.

0 ч. 4 мин.

Шарташ

11:03

1 мин.

11:04

3 км.

0 ч. 8 мин.

Путевка

11:08

1 мин.

11:09

6 км.

0 ч. 13 мин.

Чапаевская

11:11

1 мин.

11:12

7 км.

0 ч. 16 мин.

Большая Поляна

11:14

1 мин.

11:15

9 км.

0 ч. 19 мин.

Исток

11:19

1 мин.

11:20

11 км.

0 ч. 24 мин.

Хуторята

11:23

1 мин.

11:24

13 км.

0 ч. 28 мин.

Глубокое

11:30

1 мин.

11:31

18 км.

0 ч. 35 мин.

Белоярская Застава

11:34

1 мин.

11:35

19 км.

0 ч. 39 мин.

Бобровка

11:38

1 мин.

11:39

21 км.

0 ч. 43 мин.

Косулино

11:43

1 мин.

11:44

25 км.

0 ч. 48 мин.

Верхнее Дуброво

11:46

1 мин.

11:47

26 км.

0 ч. 51 мин.

Брусяны

11:51

1 мин.

11:52

29 км.

0 ч. 56 мин.

Гагарский

11:57

1 мин.

11:58

33 км.

1 ч. 2 мин.

Курманка

12:02

1 мин.

12:03

36 км.

1 ч. 7 мин.

Мезенский

12:06

1 мин.

12:07

37 км.

1 ч. 11 мин.

Баженово

12:13

1 мин.

12:14

42 км.

1 ч. 18 мин.

Шипелово

12:22

1 мин.

12:23

50 км.

1 ч. 27 мин.

Измоденово

12:29

1 мин.

12:30

56 км.

1 ч. 34 мин.

Грязновская

12:35

1 мин.

12:36

63 км.

1 ч. 40 мин.

Кортогуз

12:43

1 мин.

12:44

71 км.

1 ч. 48 мин.

Тыгиш

12:46

1 мин.

12:47

74 км.

1 ч. 51 мин.

Богданович

12:55

2 мин.

12:57

81 км.

2 ч. 0 мин.

Коменки

13:01

1 мин.

13:02

85 км.

2 ч. 6 мин.

Дубровный

13:07

1 мин.

13:08

90 км.

2 ч. 12 мин.

Калиновская Слобода

13:12

1 мин.

13:13

95 км.

2 ч. 17 мин.

Пышминская

13:19

1 мин.

13:20

101 км.

2 ч. 24 мин.

Еланский

13:28

1 мин.

13:29

107 км.

2 ч. 33 мин.

Кокшаровский

13:39

1 мин.

13:40

115 км.

2 ч. 44 мин.

Камышлов

13:49

2 мин.

13:51

121 км.

2 ч. 54 мин.

Остановочный пункт 1973км

14:02

1 мин.

14:03

135 км.

3 ч. 7 мин.

Аксариха

14:06

1 мин.

14:07

137 км.

3 ч. 11 мин.

Ощепково

14:25

11 мин.

14:36

156 км.

3 ч. 30 мин.

Проселок

14:43

1 мин.

14:44

164 км.

3 ч. 48 мин.

Яр

14:49

1 мин.

14:50

168 км.

3 ч. 54 мин.

Луговая

15:01

1 мин.

15:02

181 км.

4 ч. 6 мин.

Талица

15:10

2 мин.

15:12

185 км.

4 ч. 15 мин.

Одина

15:20

1 мин.

15:21

192 км.

4 ч. 25 мин.

Чупино

15:28

1 мин.

15:29

196 км.

4 ч. 33 мин.

Погорелка

15:36

1 мин.

15:37

203 км.

4 ч. 41 мин.

Балаир

15:43

1 мин.

15:44

208 км.

4 ч. 48 мин.

Юшала

15:50

1 мин.

15:51

214 км.

4 ч. 55 мин.

Бахметское

15:58

1 мин.

15:59

222 км.

5 ч. 3 мин.

Тугулым

16:06

1 мин.

16:07

230 км.

5 ч. 11 мин.

Остановочный пункт 2083км

16:10

1 мин.

16:11

234 км.

5 ч. 15 мин.

Остановочный пункт 2089км

16:17

1 мин.

16:18

240 км.

5 ч. 22 мин.

Кармак

16:24

1 мин.

16:25

248 км.

5 ч. 29 мин.

Остановочный пункт 2102км

16:30

1 мин.

16:31

251 км.

5 ч. 35 мин.

Гужевое

16:38

1 мин.

16:39

256 км.

5 ч. 43 мин.

Малиновка

16:42

1 мин.

16:43

257 км.

5 ч. 47 мин.

Остановочный Пункт 2116км

16:52

1 мин.

16:53

265 км.

5 ч. 57 мин.

Подъем

16:56

1 мин.

16:57

266 км.

6 ч. 1 мин.

Остановочный Пункт 2120км

17:00

1 мин.

17:01

268 км.

6 ч. 5 мин.

Горьковка

17:05

1 мин.

17:06

270 км.

6 ч. 10 мин.

Утяшево

17:13

1 мин.

17:14

275 км.

6 ч. 18 мин.

Обход Города Тюмени

17:19

1 мин.

17:20

280 км.

6 ч. 24 мин.

Остановочный Пункт 2136км

17:23

1 мин.

17:24

281 км.

6 ч. 28 мин.

Тюмень

17:30

5 мин.

17:35

283 км.

6 ч. 35 мин.

Улица Пермякова

17:41

1 мин.

17:42

287 км.

6 ч. 46 мин.

Остановочный Пункт 2145км

17:44

1 мин.

17:45

288 км.

6 ч. 49 мин.

Войновка

17:50

1 мин.

17:51

290 км.

6 ч. 55 мин.

Остановочный Пункт 2148км

17:52

1 мин.

17:53

291 км.

6 ч. 57 мин.

Озеро-Андреевское

18:02

1 мин.

18:03

299 км.

7 ч. 7 мин.

Винзили

18:11

1 мин.

18:12

307 км.

7 ч. 16 мин.

Ольховое

18:16

1 мин.

18:17

311 км.

7 ч. 21 мин.

Богандинская

18:24

317 км.

7 ч. 29 мин.

Информация о поезде 7254

Поезд 7254 отправляется со станции Екатеринбург в 10:55 и прибывает на конечную станцию Богандинская в 18:24. Вся дорога занимает 7 ч. 29 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 22 мин.

Стоимость мест

  • стоимость места – 793 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 7254

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

11 мин. – станция Ощепково

Типы вагонов:

плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

793 руб.

Оставить отзыв о поезде 7254:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
