Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7254 Екатеринбург — Богандинская. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
10:55
7 ч. 29 мин.
18:24
67
Маршрут следования поезда 7254 Екатеринбург — Богандинская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Богандинская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
10:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
10:59
11:00
2 км.
0 ч. 4 мин.
Шарташ
11:03
11:04
3 км.
0 ч. 8 мин.
Путевка
11:08
11:09
6 км.
0 ч. 13 мин.
Чапаевская
11:11
11:12
7 км.
0 ч. 16 мин.
Большая Поляна
11:14
11:15
9 км.
0 ч. 19 мин.
Исток
11:19
11:20
11 км.
0 ч. 24 мин.
Хуторята
11:23
11:24
13 км.
0 ч. 28 мин.
Глубокое
11:30
11:31
18 км.
0 ч. 35 мин.
Белоярская Застава
11:34
11:35
19 км.
0 ч. 39 мин.
Бобровка
11:38
11:39
21 км.
0 ч. 43 мин.
Косулино
11:43
11:44
25 км.
0 ч. 48 мин.
Верхнее Дуброво
11:46
11:47
26 км.
0 ч. 51 мин.
Брусяны
11:51
11:52
29 км.
0 ч. 56 мин.
Гагарский
11:57
11:58
33 км.
1 ч. 2 мин.
Курманка
12:02
12:03
36 км.
1 ч. 7 мин.
Мезенский
12:06
12:07
37 км.
1 ч. 11 мин.
Баженово
12:13
12:14
42 км.
1 ч. 18 мин.
Шипелово
12:22
12:23
50 км.
1 ч. 27 мин.
Измоденово
12:29
12:30
56 км.
1 ч. 34 мин.
Грязновская
12:35
12:36
63 км.
1 ч. 40 мин.
Кортогуз
12:43
12:44
71 км.
1 ч. 48 мин.
Тыгиш
12:46
12:47
74 км.
1 ч. 51 мин.
Богданович
12:55
12:57
81 км.
2 ч. 0 мин.
Коменки
13:01
13:02
85 км.
2 ч. 6 мин.
Дубровный
13:07
13:08
90 км.
2 ч. 12 мин.
Калиновская Слобода
13:12
13:13
95 км.
2 ч. 17 мин.
Пышминская
13:19
13:20
101 км.
2 ч. 24 мин.
Еланский
13:28
13:29
107 км.
2 ч. 33 мин.
Кокшаровский
13:39
13:40
115 км.
2 ч. 44 мин.
Камышлов
13:49
13:51
121 км.
2 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 1973км
14:02
14:03
135 км.
3 ч. 7 мин.
Аксариха
14:06
14:07
137 км.
3 ч. 11 мин.
Ощепково
14:25
14:36
156 км.
3 ч. 30 мин.
Проселок
14:43
14:44
164 км.
3 ч. 48 мин.
Яр
14:49
14:50
168 км.
3 ч. 54 мин.
Луговая
15:01
15:02
181 км.
4 ч. 6 мин.
Талица
15:10
15:12
185 км.
4 ч. 15 мин.
Одина
15:20
15:21
192 км.
4 ч. 25 мин.
Чупино
15:28
15:29
196 км.
4 ч. 33 мин.
Погорелка
15:36
15:37
203 км.
4 ч. 41 мин.
Балаир
15:43
15:44
208 км.
4 ч. 48 мин.
Юшала
15:50
15:51
214 км.
4 ч. 55 мин.
Бахметское
15:58
15:59
222 км.
5 ч. 3 мин.
Тугулым
16:06
16:07
230 км.
5 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 2083км
16:10
16:11
234 км.
5 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 2089км
16:17
16:18
240 км.
5 ч. 22 мин.
Кармак
16:24
16:25
248 км.
5 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 2102км
16:30
16:31
251 км.
5 ч. 35 мин.
Гужевое
16:38
16:39
256 км.
5 ч. 43 мин.
Малиновка
16:42
16:43
257 км.
5 ч. 47 мин.
Остановочный Пункт 2116км
16:52
16:53
265 км.
5 ч. 57 мин.
Подъем
16:56
16:57
266 км.
6 ч. 1 мин.
Остановочный Пункт 2120км
17:00
17:01
268 км.
6 ч. 5 мин.
Горьковка
17:05
17:06
270 км.
6 ч. 10 мин.
Утяшево
17:13
17:14
275 км.
6 ч. 18 мин.
Обход Города Тюмени
17:19
17:20
280 км.
6 ч. 24 мин.
Остановочный Пункт 2136км
17:23
17:24
281 км.
6 ч. 28 мин.
Тюмень
17:30
17:35
283 км.
6 ч. 35 мин.
Улица Пермякова
17:41
17:42
287 км.
6 ч. 46 мин.
Остановочный Пункт 2145км
17:44
17:45
288 км.
6 ч. 49 мин.
Войновка
17:50
17:51
290 км.
6 ч. 55 мин.
Остановочный Пункт 2148км
17:52
17:53
291 км.
6 ч. 57 мин.
Озеро-Андреевское
18:02
18:03
299 км.
7 ч. 7 мин.
Винзили
18:11
18:12
307 км.
7 ч. 16 мин.
Ольховое
18:16
18:17
311 км.
7 ч. 21 мин.
Богандинская
18:24
317 км.
7 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Богандинская Распечатать расписание поезда