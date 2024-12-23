Маршрут следования и продажа билетов
20:03
3 ч. 28 мин.
23:31
Маршрут следования поезда 726Ф Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
20:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
20:21
20:22
25 км.
0 ч. 18 мин.
Оранчицы
20:49
20:50
70 км.
0 ч. 46 мин.
Береза-Город
21:06
21:07
101 км.
1 ч. 3 мин.
Ивацевичи
21:24
21:25
131 км.
1 ч. 21 мин.
Барановичи-Центральные
21:57
21:58
195 км.
1 ч. 54 мин.
Минск
Пассажирский
23:31
328 км.
3 ч. 28 мин.
