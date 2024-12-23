Маршрут следования поезда 728Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
15:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
15:34
15:35
25 км.
0 ч. 19 мин.
Оранчицы
16:01
16:02
70 км.
0 ч. 46 мин.
Береза-Город
16:18
16:19
101 км.
1 ч. 3 мин.
Ивацевичи
16:39
16:40
131 км.
1 ч. 24 мин.
Барановичи-Центральные
17:15
17:16
195 км.
2 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
18:49
328 км.
3 ч. 34 мин.
