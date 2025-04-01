Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 732Ь Гродно (Беларусь) — Минск (Беларусь).
Маршрут следования поезда 732Ь Гродно (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
19:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мосты
20:29
20:30
54 км.
0 ч. 41 мин.
Лида
21:15
21:17
124 км.
1 ч. 27 мин.
Молодечно
22:44
22:46
235 км.
2 ч. 56 мин.
Минск
Пассажирский
23:42
301 км.
3 ч. 54 мин.
