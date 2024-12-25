Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 736Ф Брест — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 736Ф Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
08:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
08:26
08:27
25 км.
0 ч. 17 мин.
Оранчицы
08:49
08:50
70 км.
0 ч. 40 мин.
Береза-Город
09:06
09:07
101 км.
0 ч. 57 мин.
Ивацевичи
09:22
09:23
131 км.
1 ч. 13 мин.
Барановичи-Полесские
10:04
10:15
197 км.
1 ч. 55 мин.
Городея
10:40
10:41
235 км.
2 ч. 31 мин.
Столбцы
10:53
10:54
258 км.
2 ч. 44 мин.
Койданово
11:17
11:18
292 км.
3 ч. 8 мин.
Минск
Пассажирский
11:50
326 км.
3 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Брест → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда