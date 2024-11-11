Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 740Ж Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
10:21
10:26
181 км.
2 ч. 7 мин.
Богоявленск
12:02
12:04
339 км.
3 ч. 48 мин.
Мичуринск
Воронежский
12:35
12:39
379 км.
4 ч. 21 мин.
Грязи
Воронежские
13:21
13:25
435 км.
5 ч. 7 мин.
Воронеж 1
14:39
538 км.
6 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Много лет уже езжу на этом поезде. Могу оставить средневзвешенный отзыв от примерно 20 поездок. Персонал как правило хороший и к нему никаких претензий никогда не бывает. В вагонах тоже чисто, редкие исключения когда попадется развалюха. Но вот интернета никогда не бывает.
Че-то как-то медленно тянулся этот поезд. Мне уже задолбало ехать на нем если честно. Начальник поезда хороший мужик, проходил со всеми общался лично, очень удивило.
Пара часов и ты в Воронеже. Поездка проходит всегда быстро и хорошо. Поезд двухэтажный!!!!!! Вообще круто было.
Проводница ходит и предлагает чаю, покушать и тому подобное. Очень вежливые и обходтельные. Но мне не понравилась обшивка на сидениях потому что было видно что она от грязи уже засаленная. Сидеть было немного противно.
Туалеты немного грязноваты. Но в вагоне очень чисто. Я бы даже сказала что стерильно. Девушки проводницы очень большие молодцы. Знают своё дело