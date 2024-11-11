Расписание поезда Верхотурье — Екатеринбург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Верхотурье 12:02 0 км. 0 ч. 0 мин. Остановочный пункт 101км 12:07 1 мин. 12:08 3 км. 0 ч. 5 мин. Обжиг 12:16 1 мин. 12:17 12 км. 0 ч. 14 мин. Косолманка 12:23 1 мин. 12:24 17 км. 0 ч. 21 мин. Карелино 12:34 1 мин. 12:35 26 км. 0 ч. 32 мин. Платина 12:46 1 мин. 12:47 40 км. 0 ч. 44 мин. Грэс 13:07 1 мин. 13:08 57 км. 1 ч. 5 мин. Мир 13:13 1 мин. 13:14 60 км. 1 ч. 11 мин. Нижняя Тура 13:17 18 мин. 13:35 63 км. 1 ч. 15 мин. Мир 13:38 1 мин. 13:39 66 км. 1 ч. 36 мин. Грэс 13:44 1 мин. 13:45 69 км. 1 ч. 42 мин. Выя 13:56 1 мин. 13:57 75 км. 1 ч. 54 мин. Болтовое 14:05 1 мин. 14:06 82 км. 2 ч. 3 мин. Промежуток 14:12 1 мин. 14:13 86 км. 2 ч. 10 мин. Гаечное 14:20 1 мин. 14:21 92 км. 2 ч. 18 мин. Верхняя 14:28 1 мин. 14:29 99 км. 2 ч. 26 мин. Благодать 14:38 6 мин. 14:44 105 км. 2 ч. 36 мин. Кушва 14:52 1 мин. 14:53 110 км. 2 ч. 50 мин. Гороблагодатская 14:57 1 мин. 14:58 112 км. 2 ч. 55 мин. Баранчинская 15:06 1 мин. 15:07 121 км. 3 ч. 4 мин. Остановочный Пункт 327км 15:10 1 мин. 15:11 122 км. 3 ч. 8 мин. Вознесенская Горка 15:12 1 мин. 15:13 123 км. 3 ч. 10 мин. Орулиха 15:18 1 мин. 15:19 128 км. 3 ч. 16 мин. Остановочный пункт 337км 15:22 1 мин. 15:23 130 км. 3 ч. 20 мин. Лая 15:28 1 мин. 15:29 146 км. 3 ч. 26 мин. Остановочный пункт 344км 15:31 1 мин. 15:32 154 км. 3 ч. 29 мин. Остановочный пункт 350км 15:38 1 мин. 15:39 159 км. 3 ч. 36 мин. Остановочный пункт 353км 15:42 1 мин. 15:43 161 км. 3 ч. 40 мин. Сан-Донато 15:47 1 мин. 15:48 162 км. 3 ч. 45 мин. Депо 15:51 1 мин. 15:52 164 км. 3 ч. 49 мин. Смычка 15:55 1 мин. 15:56 165 км. 3 ч. 53 мин. Нижний Тагил 16:02 13 мин. 16:15 168 км. 4 ч. 0 мин. Остановочный пункт 365км 16:19 1 мин. 16:20 170 км. 4 ч. 17 мин. Старатель 16:25 1 мин. 16:26 174 км. 4 ч. 23 мин. Садоводы 16:29 1 мин. 16:30 177 км. 4 ч. 27 мин. Монзино 16:34 1 мин. 16:35 179 км. 4 ч. 32 мин. Шайтанка 16:38 1 мин. 16:39 181 км. 4 ч. 36 мин. Совхоз Леневский 16:43 1 мин. 16:44 185 км. 4 ч. 41 мин. Анатольская 16:50 1 мин. 16:51 190 км. 4 ч. 48 мин. Остановочный пункт 392км 16:55 1 мин. 16:56 192 км. 4 ч. 53 мин. Таволги 16:59 1 мин. 17:00 195 км. 4 ч. 57 мин. Быньговский 17:07 12 мин. 17:19 200 км. 5 ч. 5 мин. Невьянск 17:29 1 мин. 17:30 211 км. 5 ч. 27 мин. Остановочный пункт 419км 17:36 1 мин. 17:37 217 км. 5 ч. 34 мин. Шурала 17:40 1 мин. 17:41 219 км. 5 ч. 38 мин. Нейва 17:47 1 мин. 17:48 225 км. 5 ч. 45 мин. Нейво-Рудянская 17:52 1 мин. 17:53 228 км. 5 ч. 50 мин. Верх-Нейвинск 18:02 1 мин. 18:03 236 км. 6 ч. 0 мин. Мурзинка 18:12 1 мин. 18:13 244 км. 6 ч. 10 мин. Калиново 18:18 1 мин. 18:19 248 км. 6 ч. 16 мин. Таватуй 18:27 1 мин. 18:28 255 км. 6 ч. 25 мин. Остановочный пункт 466км 18:32 1 мин. 18:33 258 км. 6 ч. 30 мин. Аять 18:37 1 мин. 18:38 261 км. 6 ч. 35 мин. Остановочный пункт 472км 18:41 1 мин. 18:42 262 км. 6 ч. 39 мин. Сагра 18:45 1 мин. 18:46 264 км. 6 ч. 43 мин. Остановочный пункт 479км 18:50 1 мин. 18:51 268 км. 6 ч. 48 мин. Исеть 18:55 1 мин. 18:56 271 км. 6 ч. 53 мин. Гать 19:04 1 мин. 19:05 276 км. 7 ч. 2 мин. Шувакиш 19:09 1 мин. 19:10 280 км. 7 ч. 7 мин. Огородная 19:13 1 мин. 19:14 282 км. 7 ч. 11 мин. Екатеринбург-Сортировочный 19:21 1 мин. 19:22 284 км. 7 ч. 19 мин. Электродепо 19:25 1 мин. 19:26 287 км. 7 ч. 23 мин. Виз 19:30 1 мин. 19:31 289 км. 7 ч. 28 мин. Екатеринбург

Пассажирский 19:36 291 км. 7 ч. 34 мин.