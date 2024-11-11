Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7426 Верхотурье — Екатеринбург.
12:02
7 ч. 34 мин.
19:36
64
Маршрут следования поезда 7426 Верхотурье — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Верхотурье — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Верхотурье
12:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 101км
12:07
12:08
3 км.
0 ч. 5 мин.
Обжиг
12:16
12:17
12 км.
0 ч. 14 мин.
Косолманка
12:23
12:24
17 км.
0 ч. 21 мин.
Карелино
12:34
12:35
26 км.
0 ч. 32 мин.
Платина
12:46
12:47
40 км.
0 ч. 44 мин.
Грэс
13:07
13:08
57 км.
1 ч. 5 мин.
Мир
13:13
13:14
60 км.
1 ч. 11 мин.
Нижняя Тура
13:17
13:35
63 км.
1 ч. 15 мин.
Мир
13:38
13:39
66 км.
1 ч. 36 мин.
Грэс
13:44
13:45
69 км.
1 ч. 42 мин.
Выя
13:56
13:57
75 км.
1 ч. 54 мин.
Болтовое
14:05
14:06
82 км.
2 ч. 3 мин.
Промежуток
14:12
14:13
86 км.
2 ч. 10 мин.
Гаечное
14:20
14:21
92 км.
2 ч. 18 мин.
Верхняя
14:28
14:29
99 км.
2 ч. 26 мин.
Благодать
14:38
14:44
105 км.
2 ч. 36 мин.
Кушва
14:52
14:53
110 км.
2 ч. 50 мин.
Гороблагодатская
14:57
14:58
112 км.
2 ч. 55 мин.
Баранчинская
15:06
15:07
121 км.
3 ч. 4 мин.
Остановочный Пункт 327км
15:10
15:11
122 км.
3 ч. 8 мин.
Вознесенская Горка
15:12
15:13
123 км.
3 ч. 10 мин.
Орулиха
15:18
15:19
128 км.
3 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 337км
15:22
15:23
130 км.
3 ч. 20 мин.
Лая
15:28
15:29
146 км.
3 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 344км
15:31
15:32
154 км.
3 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 350км
15:38
15:39
159 км.
3 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 353км
15:42
15:43
161 км.
3 ч. 40 мин.
Сан-Донато
15:47
15:48
162 км.
3 ч. 45 мин.
Депо
15:51
15:52
164 км.
3 ч. 49 мин.
Смычка
15:55
15:56
165 км.
3 ч. 53 мин.
Нижний Тагил
16:02
16:15
168 км.
4 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
16:19
16:20
170 км.
4 ч. 17 мин.
Старатель
16:25
16:26
174 км.
4 ч. 23 мин.
Садоводы
16:29
16:30
177 км.
4 ч. 27 мин.
Монзино
16:34
16:35
179 км.
4 ч. 32 мин.
Шайтанка
16:38
16:39
181 км.
4 ч. 36 мин.
Совхоз Леневский
16:43
16:44
185 км.
4 ч. 41 мин.
Анатольская
16:50
16:51
190 км.
4 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 392км
16:55
16:56
192 км.
4 ч. 53 мин.
Таволги
16:59
17:00
195 км.
4 ч. 57 мин.
Быньговский
17:07
17:19
200 км.
5 ч. 5 мин.
Невьянск
17:29
17:30
211 км.
5 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 419км
17:36
17:37
217 км.
5 ч. 34 мин.
Шурала
17:40
17:41
219 км.
5 ч. 38 мин.
Нейва
17:47
17:48
225 км.
5 ч. 45 мин.
Нейво-Рудянская
17:52
17:53
228 км.
5 ч. 50 мин.
Верх-Нейвинск
18:02
18:03
236 км.
6 ч. 0 мин.
Мурзинка
18:12
18:13
244 км.
6 ч. 10 мин.
Калиново
18:18
18:19
248 км.
6 ч. 16 мин.
Таватуй
18:27
18:28
255 км.
6 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 466км
18:32
18:33
258 км.
6 ч. 30 мин.
Аять
18:37
18:38
261 км.
6 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 472км
18:41
18:42
262 км.
6 ч. 39 мин.
Сагра
18:45
18:46
264 км.
6 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 479км
18:50
18:51
268 км.
6 ч. 48 мин.
Исеть
18:55
18:56
271 км.
6 ч. 53 мин.
Гать
19:04
19:05
276 км.
7 ч. 2 мин.
Шувакиш
19:09
19:10
280 км.
7 ч. 7 мин.
Огородная
19:13
19:14
282 км.
7 ч. 11 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
19:21
19:22
284 км.
7 ч. 19 мин.
Электродепо
19:25
19:26
287 км.
7 ч. 23 мин.
Виз
19:30
19:31
289 км.
7 ч. 28 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:36
291 км.
7 ч. 34 мин.
