Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 742Б Лида — Минск (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:25
2 ч. 47 мин.
23:12
Маршрут следования поезда 742Б Лида — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лида — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лида
20:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гавья
20:46
20:47
25 км.
0 ч. 21 мин.
Юратишки
21:03
21:04
44 км.
0 ч. 38 мин.
Богданов
21:20
21:21
63 км.
0 ч. 55 мин.
Воложин
21:41
21:42
82 км.
1 ч. 16 мин.
Молодечно
22:14
22:15
109 км.
1 ч. 49 мин.
Минск
Пассажирский
23:12
175 км.
2 ч. 47 мин.
