Расписание поезда Могилев — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Могилев 1
19:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Несета
20:56
20:57
85 км.
1 ч. 11 мин.
Елизово
21:11
21:12
105 км.
1 ч. 26 мин.
Осиповичи 1
21:30
21:32
130 км.
1 ч. 45 мин.
Пуховичи
21:57
21:58
170 км.
2 ч. 12 мин.
Минск
Пассажирский
22:37
227 км.
2 ч. 52 мин.
