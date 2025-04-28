Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 746Б Лида — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:41
2 ч. 58 мин.
09:39
Маршрут следования поезда 746Б Лида — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лида — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лида
06:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гавья
07:02
07:03
25 км.
0 ч. 21 мин.
Юратишки
07:19
07:20
44 км.
0 ч. 38 мин.
Богданов
07:36
07:37
63 км.
0 ч. 55 мин.
Воложин
07:57
07:58
82 км.
1 ч. 16 мин.
Молодечно
08:30
08:32
109 км.
1 ч. 49 мин.
Минск
Пассажирский
09:39
175 км.
2 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Лида → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда