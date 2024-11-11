Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 748А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:48
631 км.
4 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Скорый поезд, к дому мчится…. )))) Да)))) Очень хороший поезд! Быстро и с комфортом довозит до Питера за 4 часа. Быстрее только на самолёте. Хотя не сказал бы что там комфортнее))))) На самолете я летал и не один раз. Теперь только этот поезд.
Что можно сказать? Отличный поезд по оптимальной цене. Сказала бы что цена качество очень хорошее соотношение. Поезд едет очень быстро.
В стоимость билета было включено питание! Я даже и не знал. Очень приятное заботливое обслуживание. С окна слегка поддувало и я в процессе поездки под конец озяб.
Проводник Игорь вежливый, знает свою работу на все 100. В целом отношение к пассажирам очень хорошее, не такое как в некоторых поездах. Рекомендую этот поезд.
Быстро. Очень комфортно. Все включено считай. Еда, в вагонах чистые туалеты. Невский экспресс самый лучший поезд до Санкт Петербурга из всех которые ездят по этому маршруту. Проехав однажды вы не сможете больше ездить на других поездах.