Маршрут следования и продажа билетов
20:05
3 ч. 18 мин.
23:23
Маршрут следования поезда 751Щ Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
20:35
20:37
42 км.
0 ч. 30 мин.
Жлобин
21:02
21:04
82 км.
0 ч. 57 мин.
Бобруйск
21:48
21:50
144 км.
1 ч. 43 мин.
Осиповичи 1
22:15
22:17
184 км.
2 ч. 10 мин.
Минск
Пассажирский
23:23
281 км.
3 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Гомель (Беларусь) → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда