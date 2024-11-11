Маршрут следования поезда 754А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:32
631 км.
3 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Ехала на этом поезде 21.07.2021! Жара была невыносимая. Плюс билеты в летний период нужно покупать чуть ли ни за месяц. Это конечно минусы! Да и цены сильно поднимаются на билеты к лету. Видимо из-за спроса.
Очень хороший поезд. Постоянно на нем езжу по работе в Питер и обратно. Всегда отличный вежливый персонал и хорошее человеческое отношение ко всем пассажирам.
Очень круто было бы, если бы вы добавили в этом поезде вешалки для верхней одежды. Когда сидишь посередине у окна некуда деть куртку. И поезд почему-то опоздал в этот раз на целых 20 минут.
Спасибо за прекрасную комфортную поездку персоналу и работникам РЖД! Именно к таким поездам и стоит стремиться. С нетерпением жду времени, когда большинство поездов будут ездить хотя бы в 2 раза быстрее. В Китае уже есть сверхскоростные поезда. Когда у нас такие построят – это будет просто шикарно!
Туалет чистый, приятно было сходить. Проводница вежливая девушка, улыбалась) Все было четко по расписанию. Считаю, что это один из лучших поездов на железке. Очень кайфанула от сервиса!