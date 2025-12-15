Маршрут следования поезда 754Ф Светлогорск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Светлогорск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Светлогорск-На-Березин
19:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жлобин
19:32
19:35
36 км.
0 ч. 28 мин.
Бобруйск
20:14
20:15
98 км.
1 ч. 10 мин.
Осиповичи 1
20:38
20:41
138 км.
1 ч. 34 мин.
Пуховичи
21:05
21:06
178 км.
2 ч. 1 мин.
Минск
Пассажирский
21:44
235 км.
2 ч. 40 мин.
