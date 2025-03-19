Маршрут следования и продажа билетов
04:41
3 ч. 12 мин.
07:53
8
Маршрут следования поезда 755Ь Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
04:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
05:06
05:07
42 км.
0 ч. 25 мин.
Жлобин
05:29
05:30
82 км.
0 ч. 48 мин.
Красный Берег
05:45
05:46
100 км.
1 ч. 4 мин.
Бобруйск
06:14
06:15
144 км.
1 ч. 33 мин.
Осиповичи 1
06:44
06:46
184 км.
2 ч. 3 мин.
Пуховичи
07:11
07:12
224 км.
2 ч. 30 мин.
Минск
Пассажирский
07:53
281 км.
3 ч. 12 мин.
