Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 782З Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 782З Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хельсинки
07:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пасила
07:22
07:23
3 км.
0 ч. 5 мин.
Тиккурила
07:32
07:33
15 км.
0 ч. 15 мин.
Лахти
08:05
08:07
97 км.
0 ч. 48 мин.
Коувола
08:31
08:33
155 км.
1 ч. 14 мин.
Вайниккала
09:13
09:20
241 км.
1 ч. 56 мин.
Выборг
09:41
09:46
270 км.
2 ч. 24 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
10:47
392 км.
3 ч. 30 мин.
