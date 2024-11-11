Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 784З Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург.
10:57
3 ч. 30 мин.
14:27
Маршрут следования поезда 784З Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хельсинки
10:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пасила
11:02
11:03
3 км.
0 ч. 5 мин.
Тиккурила
11:12
11:13
15 км.
0 ч. 15 мин.
Лахти
11:45
11:47
97 км.
0 ч. 48 мин.
Коувола
12:11
12:13
155 км.
1 ч. 14 мин.
Вайниккала
12:53
13:00
241 км.
1 ч. 56 мин.
Выборг
13:21
13:26
270 км.
2 ч. 24 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
14:27
392 км.
3 ч. 30 мин.
