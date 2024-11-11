19:57
3 ч. 30 мин.
23:27
8
Маршрут следования поезда 788З Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хельсинки (Финляндия) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хельсинки
19:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пасила
20:02
20:03
3 км.
0 ч. 5 мин.
Тиккурила
20:12
20:13
15 км.
0 ч. 15 мин.
Лахти
20:45
20:47
97 км.
0 ч. 48 мин.
Коувола
21:11
21:13
155 км.
1 ч. 14 мин.
Вайниккала
21:53
22:00
241 км.
1 ч. 56 мин.
Выборг
22:21
22:26
270 км.
2 ч. 24 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
23:27
392 км.
3 ч. 30 мин.
