13:15
4 ч. 58 мин.
11
Маршрут следования поезда 803С Краснодар — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
14:03
14:08
42 км.
0 ч. 48 мин.
Туапсе
15:28
15:35
103 км.
2 ч. 13 мин.
Шепси
15:48
15:49
111 км.
2 ч. 33 мин.
Лазаревская
16:15
16:17
130 км.
3 ч. 0 мин.
Лоо
16:55
16:58
162 км.
3 ч. 40 мин.
Дагомыс
17:07
17:09
169 км.
3 ч. 52 мин.
Сочи
17:22
17:26
178 км.
4 ч. 7 мин.
Хоста
17:43
17:44
191 км.
4 ч. 28 мин.
Адлер
17:53
18:01
199 км.
4 ч. 38 мин.
Имеретинский Курорт
18:13
205 км.
4 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда мы ехали на улице было прохладно и сыро. Так вот в вагоне не особо теплее. Чуствовалось что со всех щелей в вагоне свищет ветер. Поезд на 3 из 5
Очень вежливый персонал и хороший поезд. Рад что в поезде дежурит охрана на различные непредвиденные случаи. Как раз нечто подобное и случилось в моем случае. Сели подвыпившие мужчины и начали громко ругаться матом. Буквально через 10 минут пришла охрана и забрала их с собой.
Хороший приветливый персонал, доехали в комфорте и чистоте. Очень понравилась поездка. Вагон был новым. Туалеты чистыми. Ехать одно удовольствие.
В вагонах 1 и 5 есть специальные места, которые просто созданы для того, чтобы пассажиры страдали. Это 70 и 72 места!!! Если вы хотите быть униженным, то берите их спело.
Очень плохо, что свет никак не регулировался и не делался меньше на протяжении всей поездки.