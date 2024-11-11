Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 808Ч Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:35
8 ч. 43 мин.
23:18
12
Маршрут следования поезда 808Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
14:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крюково
Зеленоград
15:07
15:08
37 км.
0 ч. 32 мин.
Тверь
17:11
17:12
160 км.
2 ч. 36 мин.
Лихославль
17:39
17:40
201 км.
3 ч. 4 мин.
Спирово
18:10
18:11
244 км.
3 ч. 35 мин.
Вышний Волочек
18:36
18:37
276 км.
4 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
19:11
19:43
319 км.
4 ч. 36 мин.
Березайка
19:58
19:59
333 км.
5 ч. 23 мин.
Алешинка
20:06
20:07
341 км.
5 ч. 31 мин.
Окуловка
20:36
20:37
387 км.
6 ч. 1 мин.
Малая Вишера
21:38
21:39
468 км.
7 ч. 3 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:18
628 км.
8 ч. 43 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Обычный поезд. Радует что не стоит по 20 минут на остановках, подъехал, открыл двери, закрыл двери и поехал дальше.
У меня в Твери дача, часто на нем езжу. Раз на раз не приходится. Туалеты могли бы сделать уже и БИО, надоело что постоянно открываются закрываются и очереди образуются.
Попался какой-то раздолбанный вагон. Когда ехали все гремело и тряслось как будто кто-то закинул коробку с болтами и рассыпал их везде. Некомфортно.
Спасибо проводнице за хорошее обслуживание. Хотелось бы чтобы более четче и внятнее говорили о том, что продается. И помедленнее шли. А то непонятно.
В вагоне был грязный туалет. Не зайти. Причем с самого начала поездки, что говорит о том, что перед отправлением никто ничего не убирал и не мыл. Считаю это огромным упущением со стороны РЖД.