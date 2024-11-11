Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 810В Псков — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:05
3 ч. 34 мин.
09:39
Маршрут следования поезда 810В Псков — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
06:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струги Красные
06:58
06:59
67 км.
0 ч. 53 мин.
Плюсса
07:19
07:20
89 км.
1 ч. 14 мин.
Луга 1
07:56
08:11
134 км.
1 ч. 51 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
09:03
09:04
225 км.
2 ч. 58 мин.
Аэропорт
09:24
09:25
256 км.
3 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
09:39
266 км.
3 ч. 34 мин.
