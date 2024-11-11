12:44
3 ч. 34 мин.
16:18
7
Маршрут следования поезда 812В Псков — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
12:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струги Красные
13:37
13:38
67 км.
0 ч. 53 мин.
Плюсса
13:55
13:56
89 км.
1 ч. 11 мин.
Луга 1
14:33
14:48
134 км.
1 ч. 49 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
15:42
15:43
225 км.
2 ч. 58 мин.
Аэропорт
16:03
16:04
256 км.
3 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
16:18
266 км.
3 ч. 34 мин.
