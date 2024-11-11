Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 812Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург.
18:35
4 ч. 27 мин.
23:02
9
Маршрут следования поезда 812Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печоры Псковские — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печоры Псковские
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новоизборск
18:53
18:54
21 км.
0 ч. 18 мин.
Моглино
19:04
19:05
40 км.
0 ч. 29 мин.
Псков
Пассажирский
19:16
19:32
44 км.
0 ч. 41 мин.
Струги Красные
20:23
20:24
111 км.
1 ч. 48 мин.
Плюсса
20:42
20:43
133 км.
2 ч. 7 мин.
Луга 1
21:20
21:35
178 км.
2 ч. 45 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
22:29
22:30
269 км.
3 ч. 54 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
23:02
309 км.
4 ч. 27 мин.
