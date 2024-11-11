Маршрут следования и продажа билетов
10:00
7 ч. 0 мин.
17:00
4
Маршрут следования поезда 814Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
11:57
11:59
160 км.
1 ч. 57 мин.
Бологое-Московское
13:47
13:48
320 км.
3 ч. 47 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:00
630 км.
7 ч. 0 мин.
