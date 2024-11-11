Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 816Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
09:10
09:12
160 км.
1 ч. 52 мин.
Бологое-Московское
12:27
12:29
320 км.
5 ч. 9 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:42
630 км.
8 ч. 24 мин.
