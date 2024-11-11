Маршрут следования и продажа билетов
12:32
8 ч. 35 мин.
21:07
7
Маршрут следования поезда 818Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
12:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
14:11
14:12
160 км.
1 ч. 39 мин.
Вышний Волочек
15:51
15:53
276 км.
3 ч. 19 мин.
Бологое-Московское
16:22
16:36
319 км.
3 ч. 50 мин.
Окуловка
17:24
17:25
389 км.
4 ч. 52 мин.
Малая Вишера
18:59
19:00
470 км.
6 ч. 27 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
21:07
627 км.
8 ч. 35 мин.
