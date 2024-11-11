05:50
5 ч. 10 мин.
11
Маршрут следования поезда 821С Краснодар — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
05:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
06:48
06:53
42 км.
0 ч. 58 мин.
Туапсе
08:16
08:21
103 км.
2 ч. 26 мин.
Шепси
08:33
08:34
111 км.
2 ч. 43 мин.
Лазаревская
09:00
09:06
130 км.
3 ч. 10 мин.
Лоо
09:45
09:46
162 км.
3 ч. 55 мин.
Дагомыс
09:55
09:56
169 км.
4 ч. 5 мин.
Сочи
10:09
10:17
178 км.
4 ч. 19 мин.
Хоста
10:34
10:35
191 км.
4 ч. 44 мин.
Адлер
10:45
10:47
199 км.
4 ч. 55 мин.
Имеретинский Курорт
11:00
205 км.
5 ч. 10 мин.
