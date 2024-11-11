Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 826В Сортавала — Санкт-Петербург.
20:10
3 ч. 59 мин.
00:09
4
Маршрут следования поезда 826В Сортавала — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кузнечное
21:45
22:00
77 км.
1 ч. 35 мин.
Девяткино
23:49
23:50
199 км.
3 ч. 39 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
00:09
210 км.
3 ч. 59 мин.
