Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 830С Сочи — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сочи — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Аэропорт Сочи
12:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
12:50
13:15
2 км.
0 ч. 9 мин.
Хоста
13:28
13:29
10 км.
0 ч. 47 мин.
Сочи
13:47
13:51
23 км.
1 ч. 6 мин.
Дагомыс
14:04
14:05
32 км.
1 ч. 23 мин.
Лоо
14:14
14:16
39 км.
1 ч. 33 мин.
Лазаревская
14:53
14:56
71 км.
2 ч. 12 мин.
Шепси
15:20
15:21
90 км.
2 ч. 39 мин.
Туапсе
15:33
15:40
98 км.
2 ч. 52 мин.
Горячий Ключ
17:02
17:06
159 км.
4 ч. 21 мин.
Краснодар 1
18:04
18:25
201 км.
5 ч. 23 мин.
Афипская
18:49
18:50
219 км.
6 ч. 8 мин.
Северская
18:58
18:59
230 км.
6 ч. 17 мин.
Абинская
19:38
19:39
273 км.
6 ч. 57 мин.
Разъезд 9км
20:03
20:12
286 км.
7 ч. 22 мин.
Варениковская
20:41
20:42
318 км.
8 ч. 0 мин.
Анапа
21:30
350 км.
8 ч. 49 мин.
