Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 832Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:45
4 ч. 33 мин.
16:18
10
Маршрут следования поезда 832Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печоры Псковские — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печоры Псковские
11:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новоизборск
12:04
12:05
21 км.
0 ч. 19 мин.
Моглино
12:14
12:15
40 км.
0 ч. 29 мин.
Псков
Пассажирский
12:27
12:44
44 км.
0 ч. 42 мин.
Струги Красные
13:38
13:39
111 км.
1 ч. 53 мин.
Плюсса
13:58
13:59
133 км.
2 ч. 13 мин.
Луга 1
14:35
14:50
178 км.
2 ч. 50 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
15:42
15:43
269 км.
3 ч. 57 мин.
Аэропорт
16:03
16:04
300 км.
4 ч. 18 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
16:18
310 км.
4 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Печоры Псковские → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда