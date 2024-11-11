Расписание поезда Майкоп — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Майкоп
07:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белореченская
07:23
07:37
22 км.
0 ч. 23 мин.
Хадыженская
08:36
08:37
70 км.
1 ч. 36 мин.
Туапсе
10:00
10:22
119 км.
3 ч. 0 мин.
Шепси
10:35
10:36
127 км.
3 ч. 35 мин.
Лазаревская
11:00
11:05
146 км.
4 ч. 0 мин.
Лоо
11:46
11:49
178 км.
4 ч. 46 мин.
Дагомыс
11:59
12:00
185 км.
4 ч. 59 мин.
Сочи
12:13
12:17
194 км.
5 ч. 13 мин.
Хоста
12:36
12:38
207 км.
5 ч. 36 мин.
Адлер
12:49
12:51
215 км.
5 ч. 49 мин.
Имеретинский Курорт
13:03
221 км.
6 ч. 3 мин.
