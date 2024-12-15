Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 834Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 834Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печоры Псковские — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печоры Псковские
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новоизборск
18:49
18:50
21 км.
0 ч. 19 мин.
Моглино
18:59
19:00
40 км.
0 ч. 29 мин.
Псков
Пассажирский
19:12
19:34
44 км.
0 ч. 42 мин.
Струги Красные
20:27
20:28
111 км.
1 ч. 57 мин.
Плюсса
20:48
20:49
133 км.
2 ч. 18 мин.
Луга 1
21:25
21:40
178 км.
2 ч. 55 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
22:32
22:33
269 км.
4 ч. 2 мин.
Аэропорт
22:53
22:54
300 км.
4 ч. 23 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
23:08
310 км.
4 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Печоры Псковские → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда