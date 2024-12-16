Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 841И Москва — Тула. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 841И Москва — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
19:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царицыно
19:29
19:31
15 км.
0 ч. 25 мин.
Серпухов
20:40
20:42
92 км.
1 ч. 36 мин.
Тарусская
20:58
20:59
114 км.
1 ч. 54 мин.
Ясногорск
21:18
21:19
147 км.
2 ч. 14 мин.
Тула
Московский Вокзал
21:43
178 км.
2 ч. 39 мин.
