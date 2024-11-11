Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 848Х Москва — Владимир. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 848Х Москва — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
18:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
19:44
19:46
82 км.
1 ч. 21 мин.
Петушки
20:10
20:12
115 км.
1 ч. 47 мин.
Владимир
21:02
178 км.
2 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Владимир Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд. Одно удовольствие ехать. Контингент другой собирается, это сразу видно. Никто не орал и не бегал по вагону, даже у тех у кого звонил телефон – они выходили в тамбур и там разговариали, чтобы не мешать другим пассажирам.
Что первый класс, что третий – одни фиг. И там и там никакой разницы. А если не видно разницы – тогда зачем платить больше??))))) Ну вы меня поняли.
Вежливые и отзывчивые проводники. Приятно было ехать в таком окружении. Дело в том, что я с ребенком перепутала номера вагонов и вместо 1 попала в 11 – так проводница сказала садиться просто на свободное место и ехать, чтобы не бежать через весь состав.
В поезде особо нет нормальной еды, поэтому берите с собой, если хотите нормально покушать. Чай зеленый пить можно, заказывала – вкусный. Также вагоны не трясутся, чай не разливается если поставить.
Маловато крючков для одежды. Хотелось бы, чтобы это в будущем поправили. Поезд едет на высокой скорости, поэтому доезжаешь довольно быстро. В отличие от поездки на машине – во время дороги отдыхаешь, а не напрягаешься.